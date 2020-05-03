«Дико и нелепо»: Воробьев прокомментировал отказ от масок в общественных местах

В дальнейшем ходить без защиты в публичных местах без маски будет просто дико и нелепо, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, жизнь будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга, рассказал глава региона в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

До 12 мая масочный режим в Подмосковье носит рекомендательный характер, однако уже сейчас во многих магазинах посетителей информируют о важности не только соблюдать дистанцию, но и использовать средствами индивидуальной защиты. С 12 мая введено обязательное ношение масок в регионе. Теперь каждый человек, выходящий улицу, обязан носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Уточняется, что это может быть как маска, так и респиратор.

Также во многих магазинах Московской области после 12 мая начнут продавать медицинские маски прямо на зоне у кассовых аппаратов.

В России, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов. В Подмосковье выявлено 14 136 пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию.