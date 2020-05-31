В Москве столкнулись три машины такси: есть пострадавшие

На Кутузовском проспекте в Москве, у дома 61 произошло ДТП с тремя автомобилями такси. В результате аварии три человека получили травмы, сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на место происшествия уже прибыла скорая помощь. О состоянии пострадавших и причинах аварии пока ничего не известно. На месте работают правоохранители.

Ранее на Кутузовском проспекте случилась авария с участием автобуса. Легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с общественным транспортом. Тогда, водитель легковушки погиб.