В Подмосковье перед посещением магазина можно будет купить маску на кассе

Во многих магазинах Московской области после 12 мая начнут продавать медицинские маски прямо на зоне у кассовых аппаратов. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, приобрести защитное медицинское средство можно будет по приемлемой цене.

«Вместе с тем, мы призываем гостей и жителей Подмосковья не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности все необходимые товары заказывать удаленно», - отметил Андрей Разин.

До 12 мая масочный режим в Подмосковье носит рекомендательный характер, однако уже сейчас во многих магазинах посетителей информируют о важности не только соблюдать дистанцию, но и использовать средствами индивидуальной защиты.