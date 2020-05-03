В Подмосковье перед посещением магазина можно будет купить маску на кассе
Масочный режим в регионе носит рекомендательный характер, однако власти информируют о важности соблюдения мер личной защиты.
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Во многих магазинах Московской области после 12 мая начнут продавать медицинские маски прямо на зоне у кассовых аппаратов. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, приобрести защитное медицинское средство можно будет по приемлемой цене.
«Вместе с тем, мы призываем гостей и жителей Подмосковья не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности все необходимые товары заказывать удаленно», - отметил Андрей Разин.
До 12 мая масочный режим в Подмосковье носит рекомендательный характер, однако уже сейчас во многих магазинах посетителей информируют о важности не только соблюдать дистанцию, но и использовать средствами индивидуальной защиты.