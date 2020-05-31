В Думе предложили лечить зависимость от курения за счет ОМС

В страхование, предоставляемое по полисам ОМС, необходимо включить медицинские услуги по борьбе с курением. Такое заявление сделал Член комитета Государственной Думы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Он подчеркнул, что данная зависимость является признанным заболеванием во всем мире, включая Российскую Федерацию. Депутат также указал, что при лечении никотиновой зависимости требуется комплексный подход.

«Я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию», - цитируют его РИА Новости.

Менделевич добавил, что осуществление предложенной им программы требует выделения государственного финансирования и установки конкретных критериев для оценки степени эффективности лечения.

По его мнению, обязательным для успешности такого рода оздоровления населения является развитие спорта в стране, доступного всем гражданам.