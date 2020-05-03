Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая споет со всей страной «День Победы» и присоединится к акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет онлайн.

«Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может», - рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Инициатива выйти на балконы в 19.00 и всем вместе спеть песню «День Победы» принадлежала народному артисту СССР Василию Лановому.

Сам пресс-секретарь также споет «День Победы» и обязательно выпьет рюмку водки.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка» и парад на Красной площади, отложены. В День Победы состоится только авиационная часть парада, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты. Традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут позже, когда ситуация будет безопасной.