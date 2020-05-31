Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске

В торговом центре «Остров» в Благовещенске 30 мая упал лифт с людьми. В момент падения внутри находились двое рабочих, они получили травмы, им оказывается медицинская помощь. По информации в местных СМИ, один мужчина находится в тяжелом состоянии, другой – в средней степени тяжести. Лифт упал со второго этажа.

По факту падения грузового лифта следователи начали проверку, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного функционирования лифта», - сказано в сообщении.

На данный момент следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины случившегося.