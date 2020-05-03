В Крыму задержали украинца, который направлялся в РФ «в поисках лучших условий для жизни»

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пешком пересекал российско-украинскую границу. По его словам, мужчина пытался попасть в Россию «в поисках лучших условий для жизни», сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к границе мужчина добрался попутным транспортом, преодолев за неделю 800 километров. Украинский пункт пропуска «Каланчак» он обошел ночью.

Задержанный является жителем Черновицкой области Украины 1978 года рождения, его имя не называется. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что готовящаяся украинская провокация по прорыву в Крым сорвалась из-за коронавируса. Первоначально ее проведение планировалось 3 мая, но организаторы перенесли акцию на неопределенный срок.