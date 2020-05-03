Россиян призвали не бояться роста числа инфицированных COVID-19

Рост числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в РФ за сутки не должен вызывать страха у россиян. Об этом заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург.

«Цифра растет, потому что расширяется тестирование», — приводит слова Гинцбурга «Интерфакс».

Как отметил ученый, число тестов на COVID-19 за последние 10 дней в России увеличилось в два раза, что и повлекло за собой выявление большего числа зараженных.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд по количеству заражений коронавирусом. За сутки в столице подтвердились 5 948 новых случаев инфицирования.