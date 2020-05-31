В NASA заявили о продолжении прочного партнерства с Роскосмосом

Директор NASA Джеймс Брайденстайн выразил уверенность в сохранении дальнейшего прочного сотрудничества с Роскосмосом. Такое заявление он сделал во время выступления в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида.

«Они верят в партнерство», - высказался Брайденстайн о российской корпорации.

Директор NASA сообщил, что видел поздравительные высказывания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, отметив, что последний назвал состоявшийся накануне запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX радостным днем не только для Соединенных Штатов, но и для всей космической отрасли, в том числе российского ее сегмента.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев указал, что успех американской миссии сможет стать новым шагом для всей программы Международной космической станции.