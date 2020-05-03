Вирусолог оценил вероятность повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом является редкой ситуацией. Об этом заявил «Звезде» российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Однако он отметил случаи, когда повторное заражение возможно.
«Во-первых, может быть действительно повторное заражение в условиях, где вируса много, может быть это заражение в одной семье. Другая возможность, это то, что вирус сохраняется в организме и через некоторое время вспыхивает снова. Этого нельзя исключить тоже», - отметил специалист.
По его словам, главный вопрос заключается в том, как часто возможна такая повторная инфекция, в случае, если это происходит в одном проценте случаев, то это не имеет значение.
Ранее стало известно, что жительница Японии, вылечившаяся от коронавируса, снова получила положительный тест на COVID-19. 13 апреля у японка из префектуры Канагава обнаружили коронавирус, она провела в самоизоляции две недели, у нее исчезли все симптомы заболевания. Однако теперь гражданка Японии вновь почувствовала недомогание, и диагностика подтвердила - у нее в организме вновь присутствует COVID-19.
В России, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.