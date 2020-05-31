Медведев: позиция США по ДОН и СНВ-3 разрушает архитектуру международной безопасности

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) и позиция Вашингтона в отношении Договора СНВ-3 разрушают архитектуру международной безопасности, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Позиция Белого дому будет иметь серьезные последствия, написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Аналогичное мнение высказывал посол РФ в США Анатолий Антонов. Договор по открытому небу был важным с точки зрения укрепления стабильности, укрепления безопасности и укрепления доверия между государствами, указал дипломат.

Накануне, 30 мая, члены СБ РФ обсуждался вопрос выработки окончательной позиции России в связи выходом США из ДОН, а также ситуации вокруг СНВ-3. Срок действия Договора СНВ-3 скоро закончится.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор по открытому небу подписали 34 государства.

Двадцать первого мая глава США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора якобы потому, что Россия не выполняет своих обязательств. Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона. В российском МИД заявили, что Кремль будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Белого дома неприемлемы.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на данный момент является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. СНВ-3 был подписан экс-президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.