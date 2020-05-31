Трамп планирует перенести саммит G7 и пригласить на него Россию

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своем намерении перенести саммит «Большой семерки» на более позднее время. Также президент США отметил, что на мероприятие будут приглашены четыре государства, включая Россию. Этой информацией поделились журналисты президентского пула.

По их данным, саммит G7 планируется отложить до сентября. Помимо России приглашения получат Австралия, Индия и Южная Корея.

Глава Соединенных Штатов объяснил, что считает сформированную семерку государств не соответствующей реальному положению дел в мире группой, отметив, что она сильно устарела.

Ранее перед организаторами проведения саммита встал вопрос об участии в нем лидеров семи стран. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного присутствия в США из соображений противоэпидемической безопасности, а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что прибудет лишь в случае присутствия всех остальных лидеров.