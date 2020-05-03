«День Победы» и рюмка водки: Песков рассказал, как отметит 9 мая

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал поддержать инициативу народного артиста СССР Василия Ланового, которую озвучили во время видеовстречи с президентом РФ представители народного движения «Волонтеры Победы», и спеть дома на праздник 9 мая песню «День Победы».

Говоря о том, как он отметит праздник, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что в этот день у него сначала обязательно будут какие-то рабочие моменты.

«А потом рюмку водки обязательно выпью... и "День победы" спою, конечно», - сказал Песков каналу «Россия 1».

Сам президент РФ также отреагировал на инициативу народного артиста СССР положительно. Владимир Путин пообещал волонтерам подумать над формой своего участия в праздничной акции.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой предложил отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в условиях самоизоляции необычным способом. Исполнитель главной роли в фильме «Офицеры» высказал идею, чтобы жители России вместе вышли на балконы своих квартир в 19.00 и исполнили всей страной песню «День Победы».