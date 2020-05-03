«Кашель в больнице стоит оглушающий»: актриса Татьяна Васильева о своей госпитализации

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после госпитализации с подозрением на коронавирус.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура (37.5-37.8). Я не придавала этому значения, а позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», — написала актриса в своем Instagram.

Васильева отметила, что 1 мая на скорой отправилась в больницу, где ей сделали КТ. Результатов томографии ей пришлось ждать несколько часов из-за загруженности клиники.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — рассказала актриса.

Уже ночью, после того, как в больнице ей сказали, что все в порядке, народная артистка поехала домой. Утром 3 мая Васильевой позвонила врач и сообщила ей диагноз: двусторонняя пневмония с несильным поражением легких, что позволяет лечиться дома.

По словам Васильевой, результаты теста на коронавирус будут готовы 5 мая, но «клиническая картина говорит именно об этом вирусе». Актриса отметила, что до попадания в больницу не придавала большого значения пандемии, но находилась дома и редко выходила на улицу. Она призвала своих поклонников соблюдать изоляцию и оставаться дома.

О госпитализации Татьяны Васильевой стало известно 1 мая. В разговоре со «Звездой» она сообщила, что у нее есть подозрение на COVID-19.