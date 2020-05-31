Военные вертолеты появились в небе над Миннеаполисом

Над американским Миннеаполисом в воскресенье начали барражировать два военных вертолета. Наблюдение ведется за территорией, где в дневное время суток проходят мирные протесты, организованные после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Рядом с магазином, где мужчина был схвачен сотрудниками правоохранительных органов, установлен мемориал, где неравнодушные жители оставляют что-то в память о погибшем. Здесь протестующие стараются не проявлять свое несогласие с полицией через насилие. Основной инструмент в Миннеаполисе – лозунги, кричащие об отсутствии правосудия в стране.

А в Лос-Анджелесе с народными возмущениями полицейские начали бороться с помощью резиновых пуль и дубинок.

По данным CNN, ужесточение реакции на беспорядки было введено после того, как протестующие начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов различными предметами, включая воспламеняющие.

Масштабные акции, распространившиеся на несколько штатов США, начались после того, как 46-летний афроамериканец погиб по причине жестоких и неоправданных действий полицейским при задержании.