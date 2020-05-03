Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летальный аппарат потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии.

«Во время контролируемого полета система управления беспилотного летательного аппарата была отключена по техническим причинам», - сообщает Государственное агентство гражданской авиации (ВГА).

Сообщается, что объект находится на высоте 200 метров, а топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета. Вес дрона составляет 26 килограммов, скорость беспилотника – примерно 70 километров в час.

Агентство гражданской авиации распространило предупредило жителей Латвии об инциденте и попросило сообщить, в случае, если кто-то заметит беспилотник в воздухе. По оценкам агентства, последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.