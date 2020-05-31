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Новый шаг в космонавтике: состоялся исторический полет Crew Dragon

Лина Давыдова
06:12 31.05.2020
Впервые на орбиту Земли людей вывело судно, построенное частной компанией.
Новый шаг в космонавтике: состоялся исторический полет Crew Dragon
© Фото: Xinhua Keystone Press Agency, Bill Ingalls Nasa, R4924_italy photopress via www.imwww.imago-images.de, Joel Kowsky Nasa Globallookpress

В субботу, 30 мая, к Международной космической станции (МКС) отправился корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен. Пуск произошел в 22:22 мск. с космодрома на мысе Канаверал.  Две ступени ракеты Falcon 9, которая доставляла к орбите американский пилотируемый космический корабль, успешно отделились. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила автоматическую успешную посадку на плавучей платформе в Атлантике. Корабль Илона Маска вышел на орбиту Земли. Сейчас он движется к МКС, стыковка с Международной космической станцией должна состояться через 19 часов после старта.

© Joel Kowsky Nasa, Globallookpress

Этот пуск стал новым серьезным шагом в истории мировой космонавтики. Впервые на орбиту Земли людей вывело судно, построенное частной компанией. Кроме того, нынешний запуск стал первым за девять лет пилотируемым  полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. В 2011 году NASA прекратило пилотируемые полеты после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими «Союзами».

Как подчеркнул глава SpaceX Илон Маск на брифинге после старта Crew Dragon, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», - отметил Маск.

Он также добавил, что его захлестывают эмоции, но теперь главная задача - «безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь».

За стартом ракеты на мысе Канаверал следил глава США Дональд Трамп. Позже, выступая перед сотрудниками NASA во Флориде, американский лидер заявил, что успешный запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX ясно показал, что будущее в освоении космоса - за частными компаниями.

«Сегодняшний запуск ясно показал, что частные компании, работающие в сферах, связанных с космосом - это будущее», - отметил он.

© Bill Ingalls Nasa, Globallookpress

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon поприветствовали и в Роскосмосе. Как отметил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев, «успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе».

«Это открывает программе МКС новые возможности и резервы», - заявил он.

Как рассказал глава NASA Джим Брайденстайн, экипаж назвал свой корабль Endeavor (в переводе - амбициозное начинание, устремление). Эта традиция давать имена космическим кораблям зародилась в 60-х годах 20-го века - в первую пилотируемую программу США «Меркурий».

Стыковка Crew Dragon с МКС должна начаться 31 мая в 17:29 мск.  Дата возвращения корабля на Землю пока не определена, это решение будет принято позднее.

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