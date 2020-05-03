Доктор Комаровский рассказал, что делать в случае обнаружения симптомов COVID-19

Врач-педиатр Евгений Комаровский, известный по телепроекту для молодых мам, поделился своими соображениями на случай заболевания коронавирусной инфекцией. По словам медика, обнаружив у себя характерные симптомы, он первым делом оповестил бы об этом своих сотрудников, и остался дома лечиться.

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать. А дальше - смотреть по симптоматике. Если будет в горле свербеть, буду сосать какие-то таблетки - скорее всего, обычные леденцы. А если повысится температура и будет плохо - приму парацетамол», - написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, по словам Комаровского, он не стал бы прибегать к помощи противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, а также использовать хлорохин, сумамед, азитромицин или цинк. Медик сказал, что будет лишь «литрами пить жидкость» и есть фрукты.

Педиатр также сообщил, что сейчас также находится дома на самоизоляции вместе со своей супругой. Они никуда не ходят и временно не принимают гостей.

Напомним, глава России Владимир Путин продлил в стране режим самоизоляции до 11 мая. С 12 мая должен быть подготовлен план поэтапной отмены ограничений.