Илон Маск считает, что человечество может гордиться новым кораблем Crew Dragon

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon.

«Этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции», - поделился впечатлениями он после старта пилотируемого корабля к МКС, передает NASA.

По его словам, главным теперь является безопасное возвращение астронавтом на Землю, а также то, чтобы подобные пуски повторялись снова.

Успешный пуск был осуществлен со второй попытки, 30 мая. Это событие является историческим, так как впервые на орбиту Земли людей вывело судно, построенное частной компанией. Корабль Crew Dragon, на борту которого космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.