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Число зараженных COVID-19 вахтовиков в поселке в Мурманской области выросло до 1 200

Кирилл Васин
Елена Сивонен
12:40 03.05.2020
На въезде в поселок стоят КПП.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На одной из крупнейших стройплощадок России в поселке Белокаменка Мурманской области коронавирусом заразились 1 200 вахтовиков. Теперь поселок закрыт, на въезде стоят КПП. Рядом со стройплощадкой готовятся развернуть второй мобильный госпиталь.

В населенному пункте живут почти 11 тысяч человек. Все заболевшие — рабочие подрядчика «Новатэка» — компании «Велесстрой». «Нулевым» пациентом стал рабочий из Средней Азии, коронавирус у которого обнаружили 8 апреля. За три недели вирусом заразились более 1 200 человек, всех сотрудников «Велесстроя» (около 4 600 человек) экстренно изолировали.

«Вахтовый городок «Велесстроя», в котором проживает, питается и работает персонал, находится на значительном удалении от мест работы, проживания и питания работников других подрядных организаций. Таким образом, работники «Велесстроя» не пересекаются с работниками других подрядных организаций», — сообщили в пресс-службе «Новатэка».

Стройка в Белокаменке является частью проекта «Арктик СПГ-2», Здесь возводят будущий «завод по производству заводов»: он будет производить конструкции модулей для плавучих доков, заводов по сжижению природного газа в Обской губе.

Работы продолжаются в соответствии с графиком и останавливаются только для проведения дезинфекции. Рабочих в поселке тестируют на коронавирус повторно, ведь в 96% случаев болезнь протекает бессимптомно, не отмечается ни температуры, ни кашля.

«Там работают внутри Белокаменки соответствующие медслужбы. Те, кто инфицирован и те, кто потенциально на строй-площадке мог бы быть инфицирован, одни получают лечение, другие получают профилактическое медикаментозное лечение. Рядом находится мобильный госпиталь МЧС России вместе с компьютерным томографом, который, отрабатывает и проверяет тех, у кого появляются или есть какие-то симптомы», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Аэромобильный госпиталь МЧС России развернули прямо в поле рядом с Белокаменкой. В нем есть все необходимое оборудование для интенсивной терапии и для оказания реанимационной помощи. Врачи пока ограничиваются диагностикой и амбулаторным приемом пациентов.

«Мы можем изменять и подбирать те параметры, которые нужны пациенту на данный момент и прогнозировать те моменты неотложные или плановые, которые мы можем в ходе терапии корригировать», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский.

В Мурманске в данный момент находятся семь пациентов из Белокаменки. Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе 115 коек с такими аппаратами. Также в городе ежедневно проводится дезинфекция общественных мест, в том числе вокзала и аэропорта. Из аэропорта уже отправили три чартерных рейса с вахтовиками в Самару и Екатеринбург. Улетевшие из региона рабочие сдали по два отрицательных теста на COVID-19.

В ближайшее время новым обсерватором для вахтовиков станет круизный лайнер «Принцесса Анастасия». Обычно он выполняет туристические рейсы по Балтике, но теперь он встанет на рейд в Белокаменке.

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