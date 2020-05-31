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Трамп анонсировал появление «величайших вооружений» США в истории

Ирина Егорова
02:35 31.05.2020
Также он добавил, что уже видел разработки и «не может поверить в них».
Трамп анонсировал появление «величайших вооружений» США в истории
© Фото: Stefani Reynolds Keystone Press Agency Globallookpress

У США вскоре появятся «величайшие вооружения» в истории, сообщил Дональд Трамп после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», - заявил глава США.

Также он добавил, что уже ознакомился с разработками, и «не может поверить в это». Однако никаких подробностей американский лидер не привел.

Ранее Трамп анонсировал разработку нового оружия, отвечающего на вызовы мирового рынка. По словам главы США, это будет «супер-пупер-ракета», которая в 17 раз быстрее уже имеющихся.

В субботу состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту.  Он стал историческим — впервые на орбиту Земли людей вывело судно, построенное частной компанией. 

В «Роскосмосе» заявили, что запуск корабля  открывает новый этап в мировой космической программе, возможности и резервы. 

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