Трамп анонсировал появление «величайших вооружений» США в истории

У США вскоре появятся «величайшие вооружения» в истории, сообщил Дональд Трамп после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», - заявил глава США.

Также он добавил, что уже ознакомился с разработками, и «не может поверить в это». Однако никаких подробностей американский лидер не привел.

Ранее Трамп анонсировал разработку нового оружия, отвечающего на вызовы мирового рынка. По словам главы США, это будет «супер-пупер-ракета», которая в 17 раз быстрее уже имеющихся.

В субботу состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту. Он стал историческим — впервые на орбиту Земли людей вывело судно, построенное частной компанией.

В «Роскосмосе» заявили, что запуск корабля открывает новый этап в мировой космической программе, возможности и резервы.