Побочное действие: как защитить кожу рук после использования антисептиков

Частое, а в некоторых случаях, и чрезмерное использование антисептиков может навредить коже рук. Например, она станет сухой, или появится зуд и раздражение.

Чтобы избежать неприятных последствий, а также обработать свои руки, следует выбирать антисептики с витамином Е и алоэ вера. По мнению врача-дерматолога Лияны Колесовой, первый компонент обладает регенерирующими свойствами, а второй оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, увлажняет и способствует образованию защитного слоя.

Крема с ланолином и разными питательными маслами защищают от сухости кожи рук, уточнила она.

«Крема с высоким содержанием спирта быстро впитываются и не увлажняют кожу. Детские крема - сейчас самый удачный и бюджетный способ защитить свои руки», - отметила врач-дерматолог в разговоре с «РГ».

Поэтому, чтобы кожа рук не сохла, необходимо обращать внимание на процент спирта и глицерина в составе. Он должен быть минимальным.

Некоторые врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать правила гигиены. В общественных местах лучше носить резиновые перчатки и медицинские маски.

В России, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.

В штабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что Москве удается снизить риск распространения коронавируса и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Это следует из того, что в последние дни увеличивается число подтвержденных тестов на коронавирус, а госпитализация остается на прежнем уровне.