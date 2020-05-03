NASA показало масштаб глобальной климатической катастрофы на планете: видео

Американское космическое агентство показало, насколько изменилось количество льда, покрывающего Землю, по сравнению с тем, как это было 16 лет назад. Для этого использовались данные со спутника ICESat-2, которые представили в видеоролике.

Спутник оснащен лазерным высотомером, который посылает на Землю импульсы с частотой 10 килогерц. Как удалось установить прибору, в период 2003 по 2019 год потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня моря на 14 миллиметров. Это немного меньше трети от общего уровня подъема воды, который зафиксирован в водах мирового океана. А вот в восточной части, наоборот, зафиксирован рост ледников.

Что касается цифр, то установлено, что из-за глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде - 118 гигатонн.