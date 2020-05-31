Командир МКС рассказал, чем займутся прибывшие на корабле Маска астронавты

Командир экипажа МКС американец Крис Кэссиди рассказал, чем займутся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, прибывшие на корабле Crew Dragon, который построила компания Илона Маска SpaceX.

По его словам, в день их прибытия на станции прошла уборка, в которой новичкам придется поучаствовать через неделю. В ближайшие же часы экипаж станции должен убедиться, что все знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации. Это особенно важно, когда личный состав МКС увеличивается.

Также Кэссиди сообщил, что в июне может состояться выход кого-то из команды в открытый космос. Херли и Бенкен проведут на станции несколько месяцев, передает NASA.

Crew Dragon успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22.22 по Москве 30 мая. Позже он пристыковался к МКС. Этот пуск стал первым в истории человечества, когда людей на орбиту вывел корабль, построенный частной компанией.