В Москве мощный ветер повалил более 60 деревьев

В воскресенье, 31 мая, из-за сильных порывов ветра на территории Москвы упало шестьдесят одно дерево.



Помимо этого, из-за непогоды были повреждены девять автомобилей.



Уточняется, что в юго-западном округе на улице Цюрупы дерево упало на провода, на проспекте Ломоносовский - на жилой дом, на Судостроительной возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть, а на улице Фруктовая - на дворовой территории, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в ГУ МЧС по региону.

По информации на субботу, 30 мая, из-за непогоды в нескольких районах Москвы рухнули 78 деревьев.