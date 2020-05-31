В Москве мощный ветер повалил более 60 деревьев
По информации экстренных служб, повреждены были девять автомобилей.
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В воскресенье, 31 мая, из-за сильных порывов ветра на территории Москвы упало шестьдесят одно дерево.
Помимо этого, из-за непогоды были повреждены девять автомобилей.
Уточняется, что в юго-западном округе на улице Цюрупы дерево упало на провода, на проспекте Ломоносовский - на жилой дом, на Судостроительной возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть, а на улице Фруктовая - на дворовой территории, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в ГУ МЧС по региону.
По информации на субботу, 30 мая, из-за непогоды в нескольких районах Москвы рухнули 78 деревьев.