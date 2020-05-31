Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидентов с журналистами

Российское посольство в Вашингтоне направило Госдепартаменту Соединенных Штатов ноту протеста после того, как в отношении журналиста из России были применены жесткие меры в ходе беспорядков Миннеаполисе, заявил посол Анатолий Антонов.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», - цитирует его РИА Новости.

Незадолго до этого министерство иностранных дел заявило о том, что серьезно обеспокоено случаями полицейского насилия в отношении журналистов, которые освещают массовые акции протеста в американском Миннеаполисе.

В ведомстве надеются, что американская сторона проведет тщательное расследование.



Массовые акции протеста Миннеаполисе и нескольких других городах Штатов начались после после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками.