«Рассчитываем на продолжение сотрудничества»: глава NASA поблагодарил Рогозина за поздравление

Глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с запуском первого частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который сконструировала компания Илона Маска SpaceX.

«Спасибо! NASA благодарно за партнерство, мы рассчитываем на продолжение сотрудничества для совместных великих свершений в освоении космического пространства», — написал Брайденстайн на своей странице в Twitter в ответ на сообщение Рогозина.

© @JimBridenstine Twitter

Ранее Рогозину также ответил Илон Маск, причем сделал это на русском языке. Маск, как и глава NASA, выразил надежду на продолжение сотрудничества с Роскосмосом.

Crew Dragon успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22.22 по Москве 30 мая. Позже он пристыковался к МКС. Сейчас астронавты уже находятся на станции.