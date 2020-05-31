Россиянам рассказали, как уберечь кожу под маской и перчатками

Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова рассказала россиянам, как ухаживать за кожей, если приходится носить медицинскую маску и перчатки.

По ее словам, самые аллергенные перчатки выполнены из латекса. Больше других от кожных заболеваний страдают дерматологи и хирурги, вынужденные постоянно быть в перчатках по долгу службы.

«Нужно использовать различные кремы для рук, которые увлажняют кожу, особенно с учетом того, что мы постоянно используем санитайзеры и моем руки. Поэтому я бы рядом с мылом рекомендовала поставить на раковину и крем для рук», — отметила специалист.

Как считает Галлямова, нужно использовать крем, подходящий под особенности кожи конкретного человека. К примеру, для сухой кожи нужен питательный, более жирный крем, а для плотной — легкий, водянистый и гелеобразный.

Она добавила, что маски, даже одноразовые, также вызывают у кожи неприятные реакции.

«Если возникла аллергическая реакция, покупайте в аптечной сети крем с надписью “для раздраженной кожи”. Обычно они содержат цинк, который предотвращает развитие кожного дерматита», — приводит слова специалиста НСН.

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