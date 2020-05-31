В Европейском космическом агентстве поздравили NASA и SpaceX с запуском Crew Dragon

Глава Европейского космического агентства Ян Вернер поздравил NASA и принадлежащую известному изобретателю Илону Маску компанию SpaceX с состоявшимся запуском космического корабля Crew Dragon на орбиту.

«Отлично сработали!» - отметил он в своем Twitter.

От своего собственного имени и от лица агентства Вернер пожелал астронавтам, в настоящее время находящимся в капсуле Crew Dragon, удачного и безопасного пути до МКС.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что вздохнул с облегчением после успешного пуска корабля, состоявшегося со второй попытки из-за плохих погодных условий.