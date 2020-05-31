В Роспотребнадзоре рассказали о связи COVID-19 и свертываемости крови
Анна Попова добавила, что еще месяц назад ученые не обладали подобной информацией.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые недавно выяснили связь коронавируса с нарушением свертываемости крови.
«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови», — отметила Попова.
Она добавила, что еще месяц назад ученые не обладали подобной информацией. Глава Роспотребнадзора отметила в эфире телеканала «Россия 24», что и сейчас о коронавирусе науке известно далеко не все.
Ранее Анна Попова рассказала о выходе из режима ограничений. По ее словам, российские регионы закончат отмену ограничительных мер не в одно время.