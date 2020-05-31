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«Ударила по лидерам»: как пандемия изменила политические рейтинги в Европе

Светлана Головина
21:44 31.05.2020
На данный момент значительный рост был зафиксирован у канцлера Ангелы Меркель и премьера Великобритании Бориса Джонсона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В период пандемии коронавируса в Европе на фоне взаимных обид союзников начался «раскол» Евросоюза. На данный момент политики, как после войны, решают судьбу. Причём расклад сил изменился - эпидемия ударила по лидерам и их рейтингам. Одни укрепили свои позиции, а другие наоборот - потеряли былой вес.

В Германии Ангела Меркель вновь набирает популярность, так как ее подход к борьбе с вирусом одобряет большинство граждан - 78%.

Грамотным ходом с ее стороны стало то, что канцлер приняла удар на себя и честно обратилась к согражданам, объяснив что ситуация не будет легкой, Она сразу поддержала предложения экспертов и ввела в стране жесткий карантин, назвала вирус - самым сложный вызовом со времен второй мировой

 «Путь к решению нелегок. Особенно, когда есть разные силы, за пределами Евросоюза, которые очень не хотят, чтобы Евросоюз был сильным. Мы видим каждый день, что нас пытаются рассорить, используя разные цифровые инструменты, такие как соцсети. И, конечно, в самом Европейском Союзе есть люди, которые не хотят сильной Европы и видят свое будущее в национальных государствах», - заявила канцлер.

Своим примером Меркель успокаивала избирателей - вид ее полупустой тележки в продуктовом магазине, как послание, не паникуйте. Помимо этого, вероятно, сработала и положительная динамики смертности по коронавирусу.

В совокупности все это привело к тому, что политики заговорили о выдвижении канцлера на новый срок.

«Мы увидели в ней очень сильного руководителя. Кроме того, не секрет, что она разбирается в естественных науках, так что в этой ситуации она сама вникла во все аспекты проблемы. У нее всегда было обоснованное мнение. Работа с ней в этот кризис была отлажена просто идеально», - отметил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

В Великобритании премьер Борис Джонсон набирает голоса.  Избиратели оценили его страдания во время болезни - лежал в обычной больнице без привилегий, а потом в честь врачей, спасших его жизнь, назвал собственного сына.

«Благодаря нашей осторожности, мы прошли это испытание.  Это не моё достижение и не правительства. Это Ваша заслуга. Только благодаря вашим усилиям - мы смогли достичь национальной задачи - преодолеть вирус», - сказал Джонсон.

На данный момент Королевство остается единственной страной в Европе не обиженной на бездействия Брюсселя во время эпидемии.

В это же время во Франции имидж Эмманюэля Макрона коронавирус почти уничтожил. Изначально французский президент первым в Евросоюзе объявил войну вирусу - его рейтинг сразу взлетел, однако затем политический капитал президента стал таять на глазах.

Высокая смертность населения, провалы системы здравоохранения, протесты врачей и главное - скандал с защитными масками. Врачи даже подали иск против правительства, а оппозиционные политики  обвинили Макрона в предательстве национальных интересов.

В свою очередь  Макрон для спасения имиджа переключился на второй фронт - спасение Евросоюза. Он смог уговорить Ангелу Меркель выделить деньги пострадавшим странам  на безвозмездной на основе - миллиарды евро, как искупление, за отсутствие помощи во время эпидемии.

Миллиардер Джордж Сорос, комментируя произошедшее, подталкивал союзников к выпуску бессрочных облигаций. По его мнению, вирус изменил облик капитализма, а Евросоюз не успевает меняться - отстает от вызовов времени.
Тот же

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезда» Евгения Ксензенко.

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