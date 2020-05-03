Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Количество новых пациентов, больных коронавирусом, увеличилось на 10 633 человек во всех 85 регионах страны.

Печальное лидерство по количеству пациентов с положительным результатом на на COVID-19 принадлежит Москве - 5948 новых случаев. Это наибольшее количество пациентов за сутки за время ведения статистики по коронавирусу. В Подмосковье диагноз подтвердился у 822 человек, в Санкт-Петербурге – у 295, в Нижегородской области – у 252, в Мурманской области – у 238, в Республике Дагестан – у 136.

В 27 субъектах России выявлены от 90 до 50 новых заболевших. До десяти новых случаев зафиксировано в 39 регионах. Прирост менее, чем в 10 пациентов обнаружен в 13 регионах.

Всего сейчас в стране, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших. Из них 5 345 (50,3%) выявили у контактных лиц, которые были бессимптомными носителями инфекции, то есть не имели клинических проявлений болезни. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.

В штабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что Москве удается снизить риск распространения коронавируса и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Это следует из того, что в последние дни увеличивается число подтвержденных тестов на коронавирус, а госпитализация остается на прежнем уровне.