«Спасибо, сэр, ха-ха»: Маск по-русски ответил Рогозину на поздравление

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и Илона Маска с успешным пуском пилотируемого корабля Crew Dragon, сконструированного компанией SpaceX, а также оценил реакцию бизнесмена на слова о «батуте». Маск ответил на сообщение Рогозина на русском языке.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал Илон Маск.

© Rogozin Twitter

В 2014 году, когда США ввели санкции против России, Рогозин, в тот момент занимавший пост вице-премьера РФ, предложил американцам доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет.

После успешного пуска корабля Crew Dragon Илон Маск с юмором вспомнил слова Рогозина, заявив, что «батут работает».