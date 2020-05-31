«Пока не стало поздно»: Трамп призвал все штаты задействовать Нацгвардию при подавлении беспорядков

Президент США Дональд Трамп призвал города и штаты, руководители которых принадлежат к Демократической партии, задействовать при разгоне демонстрантов Национальную гвардию, как это сделали многие губернаторы из Республиканской партии.

«Другие города и штаты под руководством демократов должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены радикальные левые анархисты в Миннеаполисе вчера ночью. Национальная гвардия сделала отличную работу, ее следует использовать в остальных штатах, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Беспорядки вспыхнули в США после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие громят магазины, поджигают дома и автомобили, нападают на полицейские участки. Есть жертвы.

В одном из городов в толпе протестующих появился даже Бэтмен. Костюм супергероя надел американец Боб Гейл. Толпа приветствовала его одобрительными криками.