Экипаж Crew Dragon успешно перешел на МКС
Запуск корабля был осуществлен в 22.22 по московскому времени в субботу, 30 мая.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA, Twitter
Экипаж Международной космической станции открыл в шлюзе люк, установив контакт с экипажем пристыкованного корабля Crew Dragon Илона Маска. Видео было опубликовано NASA в Twitter.
На данный момент экипаж корабля перешел на МКС.
Запуск Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде.
Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в воскресенье, 31 мая, в 17.17 по Москве.