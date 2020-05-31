Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

Строительный респиратор является самым эффективным средством защиты от COVID-19. Он задерживает более мелкие частицы, чем медицинские маски. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

По его словам, вирус «вылетает» вместе с каплями жидкости при чихании, кашле, разговоре. Респиратор может защитить как здорового человека от вдыхания таких частиц, так и помочь инфицированному не заражать других.

«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», — рассказал Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые распространенные симптомы коронавируса у детей. По словам специалистов, у детей гораздо чаще, чем у взрослых, COVID-19 встречается в легкой форме, но бывают серьезные исключения.