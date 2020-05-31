У команды корабля Илона Маска произошел сбой связи с Землей

Астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, находящиеся на борту корабля Crew Dragon, построенного компанией Илона Маска SpaceX, испытывают трудности связи с Землей.

После стыковки с МКС командир станции Крис Кэссиди принялся налаживать систему энергообеспечения и проводной связи между МКС и космическим судном. После этого у Херли и Бенкена начались проблемы со связью с Землей.

Сотрудники Центра управления полетами слышат их хорошо, однако астронавты не могут разобрать то, что им говорят с Земли. Тем не менее, связь сохраняется, скоро Херли и Бенкен смогут попасть на станцию. Трансляцию происходящих событий проводит NASA.

Ранее Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Старт корабля был осуществлен в субботу, 30 мая, в 22:22 по Москве. Он стал историческим — впервые в космос людей вывел аппарат, построенный частной компанией.