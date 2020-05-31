Частный самолет рухнул неподалеку от Рима

В воскресенье, 31 мая, в Италии недалеко от Рима потерпел крушение сверхлегкий самолет, вылетевший из школы пилотов на аэродроме Ле-Грюньоль.

Уточняется, что лайнер рухнул в сельской местности.

Двое молодых мужчин, которые находились на борту, погибли в результате сильного возгорания, начавшееся незадолго до падения.

На данный момент обстоятельства произошедшего расследуют карабинеры и инспекторы из Национального агентства по безопасности полетов, пишет informazione.it.