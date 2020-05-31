Частный самолет рухнул неподалеку от Рима
Находившиеся на борту двое молодых людей погибли.
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В воскресенье, 31 мая, в Италии недалеко от Рима потерпел крушение сверхлегкий самолет, вылетевший из школы пилотов на аэродроме Ле-Грюньоль.
Уточняется, что лайнер рухнул в сельской местности.
Двое молодых мужчин, которые находились на борту, погибли в результате сильного возгорания, начавшееся незадолго до падения.
На данный момент обстоятельства произошедшего расследуют карабинеры и инспекторы из Национального агентства по безопасности полетов, пишет informazione.it.