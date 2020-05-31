Рогозин поздравил главу NASA со стыковкой Crew Dragon к МКС
Запуск корабля был осуществлен 30 мая в 22.22 по московскому времени.
© Фото: nasa.gov
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил в главу NASA Джима Бранденстайна с успешной стыковкой корабля Crew Dragon Илона Маска с Международной космической станцией.
«Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным», - написал он на своей странице в Twitter.
Помимо этого, глава Роскосмоса пожелал NASA успешного завершения реконструкции национальной космической транспортной системы к МКС.
Запуск корабля Crew Dragon с астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном был осуществлен в субботу, 30 мая. Днем в воскресенье, 31 мая, стало известно о том, что он причалил к МКС.
Для Соединенных Штатов это первый за девять лет пилотируемый космический полет.