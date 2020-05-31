Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам

Волонтеры, сотрудники социальных организаций, соцработники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса остался без помощи, смогут претендовать на специальные выплаты от государства.

Сумма выплат составит 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь. На эти цели из резервного фонда правительства России выделили 145 миллионов рублей.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Предоставление выплат реализуют через Пенсионный фонд, подать заявление на их оформление можно при помощи портала госуслуг. За назначением специальной выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года.