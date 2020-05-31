Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам

Кирилл Васин
19:34 31.05.2020
За назначением специальной выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.
Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Волонтеры, сотрудники социальных организаций, соцработники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса остался без помощи, смогут претендовать на специальные выплаты от государства.

Сумма выплат составит 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь. На эти цели из резервного фонда правительства России выделили 145 миллионов рублей.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Предоставление выплат реализуют через Пенсионный фонд, подать заявление на их оформление можно при помощи портала госуслуг. За назначением специальной выплаты можно обратиться до 1 октября 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.05.2020, 17:19
Корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Дата31.05.2020, 10:42
Морская авиация Балтийского флота примет участие в Параде Победы в Калининграде
Дата31.05.2020, 02:01
Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
Дата31.05.2020, 16:00
Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
19:34 В стране и мире
Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам
19:01 В стране и мире
Попова рассказала о выходе из режима ограничений
17:58 В стране и мире
Видео
Отдыхать придется дома: как россияне проведут туристический сезон
17:23 В стране и мире
Видео
Парад Победы, возвращение футбола и открытие магазинов: каким станет июнь для россиян
15:06 Эксклюзив
Видео
Кроме коронавируса: врач рассказал, когда человек может потерять обоняние
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:40 В стране и мире
Рогозин поздравил главу NASA со стыковкой Crew Dragon к МКС
19:34 В стране и мире
Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам
19:15 В стране и мире
Два лесовоза устроили массовое ДТП в Ленинградской области
19:01 В стране и мире
Попова рассказала о выходе из режима ограничений
18:45 В стране и мире
Видео
Мотивация, овощи, гимнастика: эксперт рассказала о практических советах для борьбы с курением
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На Патриарших в Москве полиция разогнала нарушающую дистанцию толпу
«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина
Видео
«Троянский конь для легких»: врач объяснил опасность COVID-19
Видео
«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.