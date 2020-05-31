Два лесовоза устроили массовое ДТП в Ленинградской области

В воскресенье, 31 мая, в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух лесовозов, в результате которого на встречной полосе водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.

Уточняется, что ДТП случилось в Лужском районе на 86 км Киевского шоссе. Видео с места было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что лесовозы «разбросаны» по обе полосы дорожного движения, Пострадавший легковой автомобиль был буквально расплющен. На асфальте огромное количество осколков и частей автомобиля.

Всего в результате аварии задеты оказались еще шесть автомобилей.