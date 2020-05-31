Трамп рассказал о самочувствии экипажа Crew Dragon

Астронавты NASA, находящиеся в капсуле Crew Dragon, чувствуют себя отлично. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на выступлении во Флориде.

Президент США также сообщил, что космический корабль успешно достиг низкой околоземной орбиты и продолжает движение к Международной космической станции.

Ранее с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли был доставлен на орбиту. Пуск был произведен со второй попытки из-за проблемы с погодными условиями. В Роскосмосе отметили, что миссия американских коллег сможет предоставить дополнительные возможности всей международной программе.