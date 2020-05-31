Попова рассказала о выходе из режима ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как Россия выходит из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса.

По ее словам, регионы страны выйдут из режима ограничений не одновременно. При этом, число субъектов, в которых снижается коэффициент распространения COVID-19, увеличивается с каждым днем.

«Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным. Динамика есть, процесс идет, он позитивный», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила об ожидании наступления второй волны COVID-19 осенью. Она отметила, что вторая волна может оказаться тяжелее первой.