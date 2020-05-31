Мотивация, овощи, гимнастика: эксперт рассказала о практических советах для борьбы с курением

Для того, чтобы бросить курить, в первую очередь необходимо правильно поставить цель, рассказала «Звезде» руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Маринэ Гамбарян.

«Нужно сильно настроиться на успех - поставить себе цель избавиться от курения. Предположить, какие могут быть трудности на пути отказа и постараться их избежать или продумать как их преодолеть», - сказала специалист.

Помимо этого необходимо занять освободившееся от курения время, руки и рот. Большинство курильщиков в период отказа от курения заменяют сигареты на еду.

«Важно, чтобы это было не сладкое - леденцы и конфеты, а полезные продукты. Можно нарезать палочками морковь, сельдерей, огурец и семечки, если вы находитесь дома», - уточнила Гамбарян.

Также необходимо контролировать позывы к курению - перетерпеть их. По ее словам, даже сильная тяга может исчезнуть через пять минут.

Для этого очень эффективны различные дыхательные упражнения, в частности, дыхательная гимнастика, которую рекомендуют водолазам для сокращения расхода кислорода.

«Глубокий вдох через нос, задержать дыхание на четыре счета, затем на четыре счета сделать выдох и задержать на четыре счета дыхание. Если сделать таких 10 циклов, то удастся обрести контроль над собой контроль и тяга к курению уйдет», - добавила эксперт.

Гамбарян также акцентировала на важности правильного питания. Необходимо добавить в рацион продукты, которые не стимулируют вкус табака - сыры и овощи.

По ее мнению, также нужно употреблять большое количество воды, разрешаются травяные чаи и отвары шиповника.