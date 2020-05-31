Рогозин отреагировал на слова Маска о шутке про «батуты»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ответ Илона Маска на его слова про астронавтов NASA на батуте.

В 2014 году, когда США ввели санкции против России, Рогозин, в тот момент занимавший пост вице-премьера страны, предложил Штатам доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет.

После успешного пуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил слова Рогозина и пошутил, что «батут работает».

«Мне понравилась его шутка», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Он также поздравил с пуском главу NASA Джима Брайденстайна и попросил передать привет Маску.

Ранее Рогозин объяснил свои слова о батуте. Он отметил, что они были «реальной угрозой» для США.