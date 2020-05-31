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«Будет интересно»: анонсировано возобновление лунной программы России

Кирилл Васин
18:18 31.05.2020
В 2020 году Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет.
«Будет интересно»: анонсировано возобновление лунной программы России
© Фото: Роскосмос

Роскосмос планирует в 2020 году провести испытания двух новых ракет, а в 2021 году — возобновить лунную программу. Об этом заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

«Мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!», — отметил Устименко.

Он также прокомментировал удачный запуск к МКС пилотируемого частного корабля Crew Dragon, который построила компания Илона Маска SpaceX. По словам Устименко, произошло то, что должно было произойти давно.

«Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!», — написал глава пресс-службы Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Ранее космический корабль Crew Dragon Илона Маска с астронавтами NASA успешно состыковался с МКС. Трансляцию стыковки проводил телеканал «Звезда».

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