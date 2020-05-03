Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу

Стандартные способы профилактики заражения кишечными заболеваниями помогут избежать инфицирования COVID-19 через воду и пищу. Об этом рассказал Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Специалист отметил, что возможность заражения фекально-оральным путем, отличающая коронавирусную инфекцию от, к примеру, ОРВИ, представляет действительную опасность и требует профилактических мер.

«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», - объяснил ученый в эфире НСН.

Ершов рекомендовал пить очищенную фильтрацией или кипячением воду, хорошо мыть продукты и руки и внимательно следить за детьми. Также важно употреблять пищу после термальной обработки, если таковая возможна.