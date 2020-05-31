Отдыхать придется дома: как россияне проведут туристический сезон

Мир после карантина приходит в себя, а вместе с ним постепенно оживает и туристическая отрасль. Но какое направление выбрать для долгожданного отпуска, чтобы отдых не закончился карантином? Опасность распространения коронавируса остается.

«Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отдыхать придется дома. Здоровье - вот что сейчас самое главное, достаточно вспомнить с чего все началось. В конце марта 80% зараженных привезли инфекцию в Россию именно из-за рубежа, сейчас же, когда воздушные границы закрыты, таких случаев почти нет.

«Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны - они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты», — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В самой большой стране мира есть большой выбор мест отдыха. Ограничения для внутреннего туризма начнут снимать уже с 1 июня, но постепенно.

«Во всем мире сейчас обсуждают пути, этапы выхода из карантинных мер. Мы видим, что этот процесс идет везде очень осторожно, по всему миру снятие ограничений в первую очередь начинается с небольших поездок внутри самих стран», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Закрытие границ может стать толчком для развития наших курортов. Одним из популярных направлений у россиян остается Крым, там пляжи и санатории откроются 15 июня. Правда, пока только для местных жителей. И только после возобновления туризма на полуострове для самих крымчан можно будет говорить о том, когда же здесь примут гостей из других регионов России. Предполагают, что не раньше июля.

Новый поствирусный мир диктует и новые правила отпуска. Собираясь на курорт теперь главное взять с собой не новые платья и шляпку, и даже не паспорт с путевкой, а отрицательный тест на COVID-19, который нужно сделать в лаборатории вашего города, и только потом отправляться в путешествие.

Причем, сдать его нужно не раньше, чем за три дня до приезда, чтобы результаты не устарели. Только с такой справкой пустят в Севастополь и в ряд других регионов: Сахалин, Новосибирск, Краснодарский край. Продолжение смотрите в сюжете Дианы Сирази.