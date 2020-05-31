В самолетах введут обязательное социальное дистанцирование
За период пандемии в России были заражены свыше 405 тысячи человек.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при посадке в самолет и на протяжении всего полета социальное дистанцирование будет обязательным.
По ее словам, для выполнения данного условия необходимо определенное регулирование.
«Дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться», - уточнила Попова.
В эфире телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что для выполнения данного обязательства аэропорт должен организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров.
По последним данным, всего в России было диагностировано 405 843 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 171 883.