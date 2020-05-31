«Это была угроза»: Рогозин объяснил слова о батуте для астронавтов NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что слова о батуте для астронавтов NASA были не шуткой, а предупреждением, которое услышали.

В 2014 году, когда США ввели санкции против России, затронувшие в том числе и ракетно-космическую отрасль, бывший в тот момент вице-премьером РФ Рогозин заявил, что США теперь могут доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет.

«Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

После успешного запуска корабля Crew Dragon, глава создавшей судно частной компании SpaceX Илон Маск в шутливой форме заметил, что «батут работает».